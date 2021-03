Taxa de desemprego nos EUA recua para 6,2% em fevereiro

Em fevereiro, a economia norte-americana criou 379.000 postos de trabalho, um número muito superior aos 200.000 esperados pelos analistas.

Os novos empregos surgiram em bares e restaurantes, mas também em várias atividades relacionadas com hotelaria e lazer, nos serviços de saúde, comércio retalhista e na indústria transformadora.

Estes números sugerem que o pior da crise parece ter passado e que os empresários, com o recomeço das atividades, estão agora voltados para a recuperação esperada na primavera.

No total, o número de desempregados nos Estados Unidos recuou para 10 milhões, um número ainda muito acima do nível do registado há um ano, quando havia 5,7 milhões de pessoas sem trabalho, de acordo com os números do Governo.

A taxa de desemprego, que era de 3,5% antes da pandemia, atingiu 14,7% em abril passado, devido ao impacto da crise sanitária, mas depois começou a descer gradualmente e nos últimos três meses de 2020 manteve-se abaixo dos 7%. Em janeiro tinha ficado em 6,3%.