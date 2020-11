Taxa de desemprego recuou em outubro para 7,5 por cento

Os dados finais de setembro indicam uma taxa de 7,9 por cento.



São menos 0,2 pontos do que em agosto, mas mais 1,4 do que no mesmo mês do ano passado.



Segundo resultados de finais de setembro, a população empregada subiu 0,7 por cento relativamente ao mês anterior.



Já em relação a outubro, a estimativa provisória da população empregada registou uma subida 0,3 por cento, ou seja, mais 15.800 pessoas em relação ao mês anterior.