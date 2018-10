Taxa de desemprego sobe em Agosto pela primeira vez desde Fevereiro de 2016 (INE)

Lusa30 Out, 2018, 12:21 | Economia

"Em Agosto de 2018, a taxa de desemprego situou-se em 6,9%, mais 0,1 pontos percentuais que no mês anterior, menos 0,1 pontos percentuais em relação a três meses antes e menos 1,8 pontos percentuais que no mesmo mês de 2017", refere.

A taxa de desemprego apurada para Agosto pelo INE corresponde a uma revisão em alta, de 0,1 pontos percentuais, da estimativa provisória divulgada há um mês.

É a primeira vez, desde Fevereiro de 2016, que se observa um aumento mensal da taxa de desemprego, sinaliza o instituto.

Em Agosto de 2018, a população desempregada foi estimada em 358,6 mil pessoas, tendo aumentado 2,4% (8,4 mil) em relação a Julho de 2018 e diminuído 1,3% (4,7 mil) em comparação com Maio de 2018 e 20,5% (92,3 mil) em relação a Agosto de 2017.

Este valor representa uma revisão em alta, de 1,7% (6,1 mil), da estimativa provisória.

As taxas de desemprego dos jovens e dos adultos no mesmo mês avançaram para 20,3% (dos 19,7% apurados em Julho) e 5,9% (dos 5,8% do mês precedente).

Para setembro, o INE faz uma estimativa provisória da taxa de desemprego de 6,6%, o que representa uma diminuição de 0,3 pontos percentuais em relação ao mês anterior e 1,9 pontos percentuais em comparação com Setembro de 2017.

Em Setembro de 2018, a população desempregada - cuja estimativa provisória foi de 340,4 mil pessoas - diminuiu 5,1% (18,2 mil) em relação ao mês anterior (Agosto de 2018), 3,4% (11,8 mil) em relação a três meses antes (Junho de 2018) e 22,7% (100,1 mil) em comparação com o mês homólogo.

As taxas de desemprego dos jovens e dos adultos foram estimadas em 19,6% e 5,6%, respetivamente, com ambas diminuíram em relação ao mês precedente (0,7 pontos percentuais e 0,3 pontos percentuais, respetivamente), de acordo com as estimativas provisórias do INE.