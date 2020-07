Taxa de desemprego sobe para 7% em junho

Em junho deste ano existiam em Portugal 4,6 milhões de postos de trabalho, menos 154,5 mil do que em fevereiro, o mês anterior à chegada do novo coronavírus ao país.







Os dados provisórios do INE revelam, assim, um aumento da taxa de desemprego de 5,9 por cento em maio para sete por cento em junho.





“A taxa de desemprego (conceito OIT) situou-se em 7,0 por cento, mais 1,1 pontos percentuais que no mês precedente, mais 0,8 pontos percentuais que há três meses e mais 0,4 pontos percentuais que há um ano”, indica o instituto.





Foi também divulgada a taxa de subutilização de trabalho, indicador que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego mas não disponíveis e os inativos disponíveis mas que não procuram emprego.



Esta taxa situou-se em junho em 15,4 por cento, mais 0,8 pontos percentuais que no mês precedente, mais 3,0 pontos percentuais que há 3 meses e mais 2,4 pontos percentuais que há um ano.



“Para o aumento mensal da taxa de subutilização do trabalho neste mês, ao contrário do sucedido nos meses anteriores, contribuiu exclusivamente o aumento do número de desempregados e do subemprego de trabalhadores a tempo parcial, já que diminuiu o número dos inativos à procura de emprego mas não disponíveis para trabalhar e o de inativos disponíveis mas que não procuram emprego”, explica o INE.





O instituto esclarece que estes dados provisórios são influenciados pelo contexto de crise pandémica de Covid-19, “seja pela natural perturbação associada ao impacto da pandemia na obtenção de informação primária, seja pelas alterações comportamentais decorrentes das medidas de salvaguarda da saúde pública adotadas”.



Por essa razão, o INE alerta para “o especial cuidado a ter na análise das estimativas provisórias apresentadas”.





Também hoje, o INE reviu em alta o valor da taxa de desemprego de maio para 5,9% (os dados provisórios apontavam no mês passado para 5,5%), menos 0,4 pontos percentuais do que no mês precedente e menos 0,7 pontos do que há um ano.