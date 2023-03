Taxa de desemprego sobe para 7,1% em janeiro

Os 7,1% deste mês comparam com 5,9% em janeiro de 2022, segundo dados provisórios divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística.





De acordo com as Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego do INE, "em janeiro de 2023, a taxa de desemprego aumentou para 7,1%, o valor mais elevado desde novembro de 2020, quando foi de 7,3%".



Este destaque do INE reviu em alta a taxa de desemprego de dezembro do ano passado dos inicialmente estimados 6,7% para 6,8%, valor superior em 0,3 pontos percentuais ao do mês anterior e em 0,9 p.p. ao de um ano antes.





No entanto, a população empregada (4.892,7) aumentou em relação ao mês anterior (0,5%), a três meses antes (0,1%) e a um ano antes (0,1%).







Já a população inativa registou, em janeiro de 2023, o seu valor mais baixo desde fevereiro de 1998 (2.424,7 pessoas).





“A taxa de subutilização do trabalho situou-se em 12,4%, valor superior em 0,2 p.p. ao do mês anterior, em 1,0 p.p. ao de três meses antes e em 0,9 p.p. ao do mesmo mês de 2022”, refere ainda o INE.







(em atualização)