Taxa de emprego recua para os 72,4% em 2020

Por outro lado, de acordo com o gabinete estatístico europeu, as consequências da covid-19 no setor do emprego reduziram a diferença entre homens e mulheres para 11,3 pontos percentuais, face aos 11,7 em 2019.

A taxa de emprego nos homens entre os 20 e os 64 anos baixou em 2020 para 78,1%, contra 79% no ano anterior e nas mulheres recuou de 67,3% em 2019 para 66,8% em 2020.

Entre os Estados-membros, só três viram a taxa de emprego aumentar de 2019 para 2020: Malta (0,6 pontos para os 77,4%), a Polónia (0,6 pontos para os 73,6%) e a Croácia (0,2 pontos percentuais para os 66,9%).

Os maiores recuos na taxa de emprego registaram-se em Espanha (-2,3 pontos para os 65,7%), Irlanda (-1,7 pontos ara os 73,4%) e a Bulgária (-1,6 pontos, ara os 73,4%).

A Suécia (80,8%) foi o país que apresentou uma maior taxa de emprego em 2020 e a Grécia a menor (61,1%), com Portugal a registar uma taxa acima da média da UE (74,7%) e fixando-se no 15.ºlugar da tabela.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.046.134 mortos no mundo, resultantes de mais de 142,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.