Taxa de inflação acelera para os 1,6% na zona euro e 2,0% na UE em abril

Na zona euro, o aumento de preços anual de 1,6% compara com os 0,3% do mesmo mês de 2020 e os 1,3% registados em março.

Já na UE, os 2,0% comparam-se com os 0,7% homólogos e os 1,7% registados em março.

De acordo com o gabinete de estatística europeu, as menores taxas de inflação foram observadas, em abril, na Grécia (-1,1%), em Portugal (-0,1%) e em Malta (0,1%) e as mais altas na Hungria (5,2%), na Polónia (5,1%) e no Luxemburgo (3,3%).

Face a março, a taxa de inflação anual recuou em três Estados-membros, incluindo Portugal, manteve-se estável num e aumentou noutros 23.