Taxa de Inflação anual em Espanha sobe para 0,5% em janeiro após 9 meses negativa

O índice de preços no consumidor (IPC), publicado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol, que sobe 0,5% em relação a janeiro de 2019, contrasta com a queda anual de 0,5% registada em dezembro último.

O setor da habitação foi o que mais influenciou a subida da inflação, com um aumento anual de 3,2%, três pontos acima do mês anterior, devido ao custo mais elevado da eletricidade e, em menor medida, do gás.

Logo a seguir estão os alimentos e as bebidas não alcoólicas que aumentaram os seus preços em 1,7%, mais seis décimos do que em dezembro, devido ao incremento do preço dos legumes e uma descida menor da fruta.

A taxa mensal de crescimento dos preços manteve-se estável, depois de quatro meses a aumentar e contrasta com a queda de 1% registada em janeiro de 2020.

Desde março que a situação criada pela pandemia de covid-19 tem implicado uma queda anual dos preços em Espanha, influenciada principalmente pela redução das componentes energéticas.

A taxa de inflação anual espanhola teve valores negativos durante nove meses consecutivos antes de inverter a tendência em janeiro: -0,7% em abril, -0,9% em maio, -0,3% em junho, -0,6% em julho, -0,5% em agosto, -0,4% em setembro, -0,8% em outubro, -0,8% em novembro e -0,5% em dezembro.