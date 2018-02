Taxa de inflação de janeiro corrigida em baixa para 1%

RTP12 Fev, 2018, 12:06 / atualizado em 12 Fev, 2018, 15:35 | Economia

A desaceleração de preços no início do ano ocorre na comparação com o mês de dezembro de 2017 e em termos homólogos: a taxa final de inflação fica cinco décimas abaixo do índice registado no último mês do ano passado: é também inferior em 1,1 por cento à do mês homólogo.

A variação mensal da inflação foi -1% (nula no mês anterior e -0,6 por cento em janeiro do ano passado); a variação média dos últimos 12 meses foi de 1,3%, abaixo, em 0,1 pontos percentuais, à do mês anterior.

O Instituto Nacional de Estatística salienta os acréscimos das taxas de variação homóloga nas classes das comunicações e das bebidas alcoólicas e tabaco – 0,6 e 2,3 por cento, respetivamente, contra 0,1 e dois por cento no mês anterior.



Destaca-se, pelo contrário, a diminuição das taxas da classe do vestuário e calçado e dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, de 4,7 e 1,4 por cento, respetivamente, contra -3,4 e 2,3 por cento no mês anterior.



Quanto ao indicador de inflação subjacente – índice total expurgado de produtos alimentares não transformados e energéticos –, a variação homóloga foi de 0,9 por cento, inferior em 0,3 pontos percentuais a dezembro de 2017.



O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) teve uma variação homóloga de 1,1 por cento, ou seja, inferior em 0,5 pontos percentuais à do mês anterior e abaixo em 0,2 pontos percentuais à estimativa do Eurostat para a Zona Euro.



O mesmo IHPC sofreu uma variação mensal de -1,2 por cento (-0,2 por cento no mês anterior e -0,7 por cento em janeiro de 2017) e uma variação média dos últimos 12 meses de 1,5 por cento (1,6 por cento em dezembro).



c/ Lusa