Taxa de inflação em Macau foi de 1,96% em maio

Lusa21 Jun, 2018, 08:46 | Economia

De acordo com os Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou as maiores subidas nos preços da educação (+4,99%) e da saúde (+4,88%).

Só em maio, o IPC geral, que permite conhecer a influência da variação de preços na generalidade das famílias de Macau, cresceu 2,97% em termos anuais, sendo este crescimento superior ao de abril passado (+2,88%).

Em comparação com o mês anterior, o IPC geral cresceu, em maio, 0,37%. Os Serviços de Estatística e Censos justificaram este crescimento mensal com a subida dos preços do vestuário e calçado, da saúde e dos transportes.

Nos primeiros cinco meses do corrente ano, o IPC geral médio cresceu 2,67% em relação ao mesmo período de 2017.

Em 2017, a taxa de inflação em Macau foi de 1,23%, uma diminuição relativamente aos 2,37% registados em 2016.