Taxa de inflação homóloga abrandou para 3,1% em julho

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor, agora avançada pelo INE, vem confirmar a estimativa rápida divulgada a 31 de julho - com o arredondamento a uma casa decimal.

A desaceleração, escreve o Instituto Nacional de Estatística, está "parcialmente associada a um decréscimo de preços verificado na classe de produtos alimentares e bebidas não alcoólicas".



O indicador de inflação subjacente - índice total expurgado de produtos alimentares não transformados e energéticos - mostra uma uma variação de 4,7 por cento, contra 5,3 em junho.



"A variação do índice relativo aos produtos energéticos situou-se em -14,9 por cento (-18,8 por cento no mês precedente) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados desacelerou para 6,8 por cento (8,5 por cento no mês anterior)", lê-se na síntese do INE.A variação mensal da inflação foi de -0,4 por cento - 0,3 por cento no mês anterio e "nula em julho de 2022". A variação média dos últimos 12 meses foi de 7,3 por cento, contra 7,8 em junho.



"O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português apresentou uma variação homóloga de 4,3 por cento", valor inferior em 0,4 pontos percentuais ao do mês anterior e inferior em um ponto percentual ao valor calculado pelo Eurostat para a Zona Euro. "Em junho, esta diferença foi de 0,8 pontos percentuais", observa o instituto.



"Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 6,2 por cento em julho (6,9 por cento em junho), inferior à taxa correspondente para a área do euro (estimada em 6,6 por cento)".



"O IHPC registou uma variação mensal de -0,4 por cento (0,4 por cento no mês anterior e nula em julho de 2022) e uma variação média dos últimos 12 meses de 8 por cento (8,4 por cento no mês precedente)", conclui o INE.