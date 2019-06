Taxa de inflação homóloga mantém-se nos 0,4% em junho (INE)

Lusa28 Jun, 2019, 12:18 | Economia

A variação homóloga estimada do indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá acelerado em junho para 0,6%, face aos 0,5% do mês anterior, indica o INE.

A taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá, por sua vez, diminuído para -2,4% (em maio, esta taxa foi nula).

De acordo com o INE, a variação mensal do IPC terá sido nula em junho (em maio o valor apurado foi 0,1% e em junho de 2018 tinha também sido 0,1%), estimando-se uma subida média nos últimos 12 meses de 0,9%, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais ao registado no mês precedente.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma subida homóloga de 0,7% (o valor observado em maio foi 0,3%), "refletindo sobretudo a aceleração dos preços da classe de restaurantes e hotéis, que tem um peso relativo superior no IHPC comparativamente ao IPC".

Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de junho serão publicados em 10 de julho.