Taxa de inflação homóloga na Alemanha abranda para 7,2% em abril

Num comunicado hoje divulgado, a Destatis afirma que "a taxa de inflação voltou assim a diminuir em abril de 2023 (março de 2023: 7,4% e fevereiro de 2023: 8,7%)".

O pico do aumento dos preços na Alemanha foi registado em outubro, com 10,4%, após o que os preços, especialmente no setor da energia, começaram a cair.

Os preços da energia e dos géneros alimentícios, em particular, aumentaram consideravelmente desde o início da guerra na Ucrânia e tiveram um impacto substancial na taxa de inflação, afirma a agência, que adianta que, em abril, os preços dos produtos alimentares continuaram a registar um crescimento acima da média (17,2%) em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O aumento homólogo dos preços dos produtos energéticos (6,8%) em abril voltou a ser inferior à taxa de variação do índice global, tal como também tinha acontecido em março (3,5%).

"Existe um efeito de base, uma vez que o nível do índice foi elevado em abril de 2022, depois de os preços da energia terem disparado na sequência do ataque russo à Ucrânia", sublinha a Destatis, adiantando que, "além disso, as medidas do terceiro pacote de medidas de apoio do Governo Federal, que se refletem no índice de preços no consumidor, contribuíram para o atual abrandamento do aumento dos preços da energia".

O índice harmonizado, utilizado para cálculos a nível da UE, situou-se em abril em 7,6% em termos homólogos e em 0,6% em comparação com o mês anterior.

A divulgação destes dados provisórios será seguida da publicação dos dados definitivos do Destatis em 10 de maio.