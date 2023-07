Taxa de inflação na Alemanha recua para 6,2% em julho

Em relação a junho, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) subiu 0,3%.

A inflação subjacente, que exclui os preços da energia e alimentos por serem mais voláteis, situou-se em 5,5% em julho, depois dos 5,8% de junho.

Os preços dos alimentos continuaram a subir em julho a um ritmo acima da média, com um aumento de 11% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Os preços da energia subiram 5,7% na comparação homóloga, uma vez que tinham registado uma descida em julho de 2022.

Os resultados definitivos da inflação na Alemanha serão publicados no dia 08 de agosto.