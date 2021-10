Taxa de inflação na Zona Euro atinge nível mais elevado numa década

Em setembro, alcançou os 3,4%. No caso da União Europeia, a tendência é a mesma, com a taxa a atingir os 3,6%. Valores bem acima da meta de 2% estabelecida no mandato do Banco Central Europeu. Portugal registou a segunda taxa de inflação mais baixa da União Europeia (1,3%) apenas atrás de Malta.