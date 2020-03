Taxa de inflação na zona euro recua em fevereiro para 1,2%, Portugal com a mais baixa

De acordo com os dados preliminares hoje divulgados pelo gabinete oficial de estatísticas da União Europeia, entre os 17 dos 19 países da zona euro sobre os quais tem dados disponíveis relativamente ao mês de fevereiro, Portugal teve juntamente com a Grécia a taxa de inflação mais baixa (0,6%), ao registar um recuo de duas décimas face ao valor registado no primeiro mês do ano (0,8%).

As taxas de inflação anual mais elevadas foram observadas na Eslováquia (3,1%), Lituânia (2,7%) e Letónia (2,3%).

Entre os principais componentes da inflação na zona euro, o setor da alimentação, álcool e tabaco deverá ser aquele com uma taxa mais elevada em fevereiro (2,2%, face a 2,1% em janeiro), seguido dos serviços (1,6%, ligeiramente acima dos 1,5% registados no primeiro mês do ano).

O Eurostat publicará os dados completos e atualizados sobre a taxa de inflação anual na zona euro em 18 de março.