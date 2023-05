Taxa de inflação nos EUA baixa uma décima em abril para 4,9%

Na comparação mensal, os preços subiram quatro décimas, segundo o índice CPI divulgado pelo Departamento do Trabalho.

A descida de uma décima na comparação com o mesmo mês do ano anterior ocorre na sequência de sucessivos recuos da inflação desde julho de 2022 e o nível de 4,9% é o mais baixo desde maio de 2021.

Estes dados eram esperados com particular expectativa, uma vez que podem contribuir para a decisão que a Reserva Federal (Fed) tomará na sua próxima reunião em relação às taxas de juro.

O índice de habitação foi o que mais contribuiu para o aumento mensal dos preços, com uma subida de quatro décimas. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, acumula um aumento de 8,1%. Já a energia teve um aumento mensal de 0,6% e regista uma queda homóloga de 5,1%.

O índice da alimentação manteve-se em abril e regista na comparação com abril de 2022 uma subida de 7,7%.

A inflação subjacente, que mede a subida dos preços excluindo os alimentos e a energia, os mais voláteis, subiu quatro décimas em abril e a taxa de inflação homóloga atingiu 5,6%.

Em junho de 2022, a inflação atingiu um pico de 9,1%, tendo descido paulatinamente.

Os dados da inflação são conhecidos num momento-chave, em que se analisa se as constantes subidas das taxas de juro decididas pela Fed desde março do ano passado têm o efeito desejado na contenção dos preços.

A última subida das taxas de juro teve lugar na semana passada e foi de 25 pontos base, com a taxa dos fundos federais situada atualmente entre 5% e 5,25%.

O presidente da Fed, Jerome Powell, explicou em conferência de imprensa que futuras subidas das taxas de juro dependem dos dados macroeconómicos das próximas semanas e que os números do desemprego e da inflação serão fundamentais para decidir se continuam.

No passado dia 05, foi anunciado que a taxa de desemprego baixou uma décima em abril para 3,4%.