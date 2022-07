Taxa de inflação voltou a agravar-se em Portugal

Neste mês de Julho a inflação atingiu os 9,1 por cento. O Instituto Nacional de Estatística revelou que se trata do valor mais alto desde há mais de 30 anos. A inflação começou a subir no verão do ano passado, bem antes da guerra na Ucrânia, e acentuou-se com o conflito.