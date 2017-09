Taxa de juro e prestação média vencida dos créditos à habitação sobem em agosto

Lusa20 Set, 2017, 11:38 | Economia

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), nos contratos celebrados nos últimos três meses a taxa de juro implícita subiu 1,5 p.b., passando de 1,681% em julho para 1,696% em agosto.

Para o destino de financiamento `aquisição de habitação`, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos foi de 1,035% em agosto, 0,6 p.b. acima do mês anterior (1,029%).

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro para este mesmo destino de financiamento passou de 1,673% em julho para 1,687% no mês seguinte.

Os dados do INE apontam que, entre julho e agosto, o valor médio da prestação vencida para a totalidade dos contratos subiu um euro, para 239 euros. Já para os contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação fixou-se nos 316 euros em agosto, mais 14 euros do que o observado no mês precedente.

Em agosto, o valor médio do capital em dívida apurado para a totalidade dos contratos foi 51.592 euros, menos 32 euros que no mês anterior.

Para o subconjunto dos contratos celebrados nos últimos três meses, a média do capital em dívida aumentou, entre julho e agosto, de 92 052 euros para 92 714 euros (subida de 662 euros).