Taxa de juro no crédito à habitação cai pelo quinto mês consecutivo - INE

De acordo com o INE, "a taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação foi 1,011% em dezembro (1,017% no mês anterior)".

Em 2019, a taxa de juro média anual para o total do crédito à habitação fixou-se em 1,060%, valor superior em 2,5 pontos percentuais ao verificado no ano anterior.

Já nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro desceu de 1,086% para 1,065%.

O capital médio em dívida aumentou em dezembro 34 euros, fixando-se em 53.460 euros e a prestação média subiu 2 euros, para 248 euros.

Em 2019, o capital médio em dívida aumentou 943 euros, para 52.940 euros e a prestação média mensal aumentou 5 euros, para 246 euros.