Taxa de ocupação hoteleira em Macau cai 79,7 pontos percentuais

Em agosto, os 117 hotéis e pensões do território hospedaram 184 mil pessoas, menos 85,5% em comparação com o período homólogo do ano passado, indicou a DSEC em comunicado.

Em contrapartida, o número de hóspedes locais, 124 mil, aumentou 137% em termos anuais, na sequência de promoções para atrair residentes. Comparativamente a julho passado, o número de hóspedes locais subiu 52,4%.

Por seu turno, os números de hóspedes da China (44 mil) e de Hong Kong (11 mil) desceram mais de 90%, relativamente a agosto de 2019.

No mês passado, "não se registou nenhum visitante em excursões que chegaram a Macau do exterior", enquanto o "número de visitantes em excursões locais foi inferior a 50", uma vez que a emissão de vistos turísticos para os residentes na província de Guangdong (sul da China) foi retomada apenas no final de agosto.

Nos oito primeiros meses deste ano, a taxa de ocupação média de quartos de hotéis e pensões fixou-se em 25%, ou menos 68,1 pontos percentuais relativamente a igual período do ano anterior.

No período em análise, os hotéis e pensões hospedaram 2.167.000 pessoas, menos 77% em relação a idêntico período de 2019, de acordo com a DSEC.

Em 2019, mais de 14 milhões de pessoas ficaram alojadas nos hotéis e pensões de Macau.

Macau foi dos primeiros territórios a ser atingido pela pandemia, tendo registado 46 casos. Atualmente, não tem nenhum caso ativo.