Taxa de poupança das famílias aumenta para 6,6% no 3.º trimestre

De acordo com as Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional, o rendimento disponível bruto das famílias (RDB) aumentou 1,9% face ao segundo trimestre, com crescimentos de 2,3% e 0,6% das remunerações e do valor acrescentado bruto, respetivamente.

Já a despesa de consumo final aumentou 1,1% no trimestre em análise, ou seja, menos do que o RDB, causando o aumento da taxa de poupança para 6,6%, que compara com um aumento de 5,8% no trimestre anterior.

Isto levou a uma capacidade de financiamento de 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB), que tinha sido de 0,6% do PIB no trimestre anterior.

Em termos reais, o RDB ajustado `per capita` (por pessoa) das famílias aumentou 0,7% no terceiro trimestre deste ano.