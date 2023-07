Taxa de referência em 4,25%. BCE volta a agravar taxas de juro em 25 pontos base

, sublinha em comunicado a instituição presidida por Christine Lagarde.

Os mercados esperavam já a subida como resultado da reunião desta quinta-feira. A expectativa prende-se agora com o que vier a ser decidido em setembro.

A taxa de juro das principais operações de refinanciamento aumenta para 4,25 - o valor mais elevado desde 2008 -, a taxa de facilidade de depósito aumenta para 3,75 por cento e a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez sobe para 4,5 por cento."A evolução desde a última reunião apoia a expectativa de que a inflação descerá mais no resto do ano, mas. Apesar de algumas medidas revelarem sinais de abrandamento,", insiste o Banco Central Europeu., sinalizou, por sua vez, a presidente do BCE na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Governadores.Ainda segundo o Conselho de Governadores,

O BCE assegura que vai continuar "a seguir uma abordagem dependente dos dados na determinação do nível e da duração adequados da restritividade".

O Conselho de Governadores indica, por último, que a carteira do programa de compra de ativos () está a reduzir-se em ritmo "comedido e previsível". E que visa reinvestir os pagamentos de capital dos títulos vincendos adquiridos no contexto do programa de compra de ativos devido a emergência pandémica até final de 2024.O BCE dispõe-se a ajustar o conjunto de instrumentos de que dispõe tendo em vista uma inflação a retornar, a médio prazo, ao patamar de dois por cento, relembrando que o Instrumento de Proteção da Transmissão está disponível para travar dinâmicas de mercado "desordenadas, injustificadas e passíveis de representar uma ameaça grave para a transmissão da política monetária".

