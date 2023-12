Um estudo do Observatório das Desigualdades conclui que os jovens com menos de 18 anos são os mais afetados pela pobreza. Ao contrário, a população em idade ativa é a que menor risco apresenta.

Já em termos de género, as mulheres são as mais afetadas. O documento tem por base informação relativa ao ano passado. Depois de contabilizadas as transferências sociais, a taxa de risco de pobreza cai para metade fica nos 21%.