Taxa de vagas de emprego cai na zona euro para 2,2% no 4.º trimestre de 2019

Dados hoje publicados pelo Eurostat indicam que, na zona euro, a taxa de vagas de emprego registada nos últimos três meses do ano passado baixou uma décima face ao mesmo período de 2018, quando era de 2,3%.

Na comparação em cadeia, relativamente ao trimestre anterior, a taxa manteve-se estável na zona euro.

No conjunto da União Europeia (UE), a taxa de vagas de emprego estabilizou em 2,2% no último trimestre do ano passado, após ter atingido os mesmos valores no quarto trimestre de 2018 e no trimestre anterior de 2019.

Em Portugal, esta taxa fixou-se em 0,9% no quarto trimestre do ano passado, sendo uma das piores da UE, a mesma registada em Espanha e na Irlanda e só ultrapassada pela Bulgária (0,9%) e pela Grécia (0,5%).

Na comparação homóloga, com o mesmo período de 2018, a taxa em Portugal manteve-se inalterada, mas na variação em cadeia houve uma descida de uma décima (face aos 1% registados no trimestre anterior).

Especificando por setores, o Eurostat aponta que a taxa de vagas de emprego no quarto trimestre de 2019 foi de 1,9% na indústria e construção e de 2,5% nos serviços na zona euro e atingiu valores semelhantes (de 1,9% também no primeiro setor e de 2,4% no segundo) no conjunto da UE a 27.