Taxa juro média de novos depósitos a prazo atinge máximo de outubro de 2011

"O montante de novas operações de depósitos a prazo de particulares totalizou 7.695 milhões de euros, mais 205 milhões do que no mês anterior", de acordo com as estatísticas de taxas de juro e de montantes de novos empréstimos e depósitos bancários de empresas e particulares atualizadas para junho último.

"A desagregação por prazo mostra que, em junho, os novos depósitos com prazo até um ano, que representaram 79% dos novos depósitos a prazo, foram remunerados em média a 1,58% (1,18% em maio)".

Já os novos depósitos de um a dois anos "registaram uma remuneração média de 1,47%, igual à observada em maio".

Os novos depósitos com prazo acima de dois anos corresponderam a 7% das novas operações de depósitos a prazo e registaram uma remuneração média mais elevada, de 1,76% (1,61% em maio).

No que respeita às empresas, em junho, "a remuneração média dos novos depósitos a prazo de empresas foi de 2,65%, o que corresponde a um aumento de 0,28 pontos percentuais relativamente ao mês anterior".

As novas operações de depósitos somaram 6.409 milhões de euros, mais 677 milhões do que em maio, dos quais "99% foram aplicados em depósitos a prazo até um ano".

De acordo com o BdP, para estas estatísticas são consideradas as operações entre os bancos residentes em Portugal e os particulares e empresas residentes na área do euro.