Taxa sobre lucros excessivos deverá gerar algumas dezenas de milhões de euros, diz Medina

Questionado sobre a estimativa de receita que pode resultar da referida contribuição sobre lucros excessivo (também conhecida por `windfall profit tax`), Fernando Medina afirmou ter "uma estimativa de algumas dezenas de milhões de euros" sem, no entanto, especificar um valor.

O ministro das Finanças falava durante a última edição deste ano do ciclo de `Encontros fora da Caixa`, que hoje decorreu em Lisboa, e que teve por tema as "Perspetivas para 2023".

Em causa está a taxa extraordinária e temporária de 33% sobre os setores da energia e da distribuição alimentar que irá aplicar-se às empresas com uma subida de lucros de 20% face à média dos últimos quatro anos.

A medida entrará em vigor até ao final deste ano para que possa incidir ainda sobre os lucros gerados o exercício de 2022.

Questionado sobre os motivos que levaram o Governo a não alargar o modelo de dedução da prestação do empréstimo da casa ao IRS, Fernando Medina afirmou que a opção se deveu a o facto de esta ser uma solução diferida no tempo, ou seja, que apenas é sentida pelos contribuintes quando entregam a declaração anual do imposto.

Além disso, referiu, tratar-se-ia também de uma solução fiscalmente injusta para todos aqueles que não têm crédito à habitação.

Igualmente no âmbito do crédito, o presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, referiu que a banca continua com um risco de crédito muito baixo, estando a sentir um aumento do risco apenas junto das empresas que já estavam mal antes da pandemia.