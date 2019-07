Partilhar o artigo Taxas de juro no crédito à habitação sobe em junho pelo sétimo mês consecutivo Imprimir o artigo Taxas de juro no crédito à habitação sobe em junho pelo sétimo mês consecutivo Enviar por email o artigo Taxas de juro no crédito à habitação sobe em junho pelo sétimo mês consecutivo Aumentar a fonte do artigo Taxas de juro no crédito à habitação sobe em junho pelo sétimo mês consecutivo Diminuir a fonte do artigo Taxas de juro no crédito à habitação sobe em junho pelo sétimo mês consecutivo Ouvir o artigo Taxas de juro no crédito à habitação sobe em junho pelo sétimo mês consecutivo