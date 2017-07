Taxas Euribor caiem a 3 meses e sobem a 6, 9 e 12 meses

Lusa 31 Jul, 2017, 11:07 | Economia

A Euribor a três meses, em valores negativos desde 21 de abril de 2015, desceu hoje para -0,330%, menos 0,001 pontos do que na sexta-feira e contra o atual mínimo de sempre, de -0,332%, registado pela primeira vez em 10 de abril.

A seis meses, a taxa Euribor, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação e que entrou em terreno negativo pela primeira vez em 06 de novembro de 2015, subiu para -0,271%, mais 0,001 pontos do que no final da semana passada e contra -0,274%, atual mínimo de sempre, registado pela primeira vez em 05 de julho.

A nove meses, a Euribor também subiu 0,001 pontos, ao ser fixada em -0,207%, contra o atual mínimo de sempre, de -0,209%, verificado em 26 de julho.

Depois de ter sido fixada em valores negativos entre 27 de novembro e 03 de dezembro de 2015, a Euribor a nove meses voltou para níveis abaixo de zero em 07 de janeiro de 2016, nos quais se tem mantido desde então.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor, que desceu para valores abaixo de zero pela primeira vez em 05 de fevereiro de 2015, foi fixada hoje em -0,151%, mais 0,001 pontos do que na sexta-feira e acima do atual mínimo de sempre, de -0,163%, registado pela primeira vez em 23 de junho.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.