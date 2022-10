Taxas Euribor voltaram a bater recordes de mais de uma década

No prazo a seis meses, o mais usado no crédito habitação, está já acima dos 2,1 por cento.



A Euribor a 12 meses está agora a rondar os 2,8 por cento.



Esta subidas refletem a decisão do Banco Central Europeu de agravar as taxas de juro referência, para combater a inflação.



É esperado novo aumento na reunião do BCE da próxima semana, o que se irá depois refletir nas taxas Euribor.