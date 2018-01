Partilhar o artigo Taxistas dão prazo ao Governo e ameaçam com novas ações de luta Imprimir o artigo Taxistas dão prazo ao Governo e ameaçam com novas ações de luta Enviar por email o artigo Taxistas dão prazo ao Governo e ameaçam com novas ações de luta Aumentar a fonte do artigo Taxistas dão prazo ao Governo e ameaçam com novas ações de luta Diminuir a fonte do artigo Taxistas dão prazo ao Governo e ameaçam com novas ações de luta Ouvir o artigo Taxistas dão prazo ao Governo e ameaçam com novas ações de luta