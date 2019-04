TdC dá visto a contratos da Câmara de Lisboa com Sociedade de Reabilitação Urbana

Lusa12 Abr, 2019, 15:09 | Economia

"É o reconhecimento que o modelo é viável e bom e tem racionalidade económica", defendeu João Paulo Saraiva (Cidadãos por Lisboa, eleito pelo PS), durante uma conferência de imprensa de apresentação do relatório e contas da Câmara de Lisboa referente a 2018.

De acordo com informação prestada pelo gabinete de João Paulo Saraiva, "os contratos agora visados envolvem a concretização de investimentos em diversas áreas do plano de governação da cidade, no valor global de cerca de 40 milhões de euros, a aplicar no período compreendido entre 2019 e 2023".

"As intervenções, aprovadas por deliberação da Câmara de Lisboa de 20 de julho de 2018, incluem as operações de habitação de renda acessível de iniciativa pública, obras em escolas e creches `Bê-a-Ba` e intervenções em espaço público, no âmbito do programa `Uma Praça em Cada Bairro`", acrescentou a mesma fonte do gabinete do vice-presidente.