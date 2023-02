TdC recusa homologar contas de gerência do Instituto de Segurança Social da Madeira

Em dois relatórios hoje publicados, relativos à "Verificação Interna à Conta de Gerência do Instituto de Segurança Social da Madeira" daqueles dois anos, o TdC tomou a mesma decisão, afirmando que as contas não reúnem as condições para serem objeto de homologação, tendo em ambos os casos enviado uma cópia do documento para o Ministério Público, tal como previsto na Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas.

Em relação à conta de 2020, o TdC afirma que a análise não permitiu "aferir, no contexto da Certificação Legal de Contas, que a entidade registou e reportou de forma fidedigna e adequada a sua situação económico-financeira", motivo que originou uma escusa de opinião.

A escusa de opinião resulta dos "efeitos das limitações de âmbito que, pela sua profundidade, impedem o revisor oficial de contas de expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras".

Assim, o Tribunal de Contas concluiu que os documentos de prestação de contas de 2020 do Instituto de Segurança Social da Madeira "não apresentam uma imagem verdadeira e apropriada da sua situação financeira", pelo que "a conta não reúne as condições para ser objeto de homologação".

A mesma justificação é utilizada para recusar a homologação da conta de 2021.

Em fase de contraditório, o ISSM considerou, em ambos os casos, que "está impossibilitado de, autonomamente e por sua exclusiva iniciativa, promover ações e processos com vista a satisfatoriamente responder aos motivos invocados para a escusa de opinião do fiscal único".

O Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM é, segundo a sua página na internet, uma pessoa coletiva de direito público, integrado na administração indireta da Região Autónoma da Madeira, com personalidade jurídica, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio.

Funciona sob a tutela e superintendência da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania.