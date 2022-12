Tecido empresarial de Vagos criou 2.000 postos de trabalho numa década

De acordo com o balanço sobre o tecido empresarial do concelho de Vagos, que esta autarquia do distrito de Aveiro realizou tendo por base o conteúdo informativo que consta nas firmografias anuais enviadas pela empresa Informa D&B, bem como na base de dados mensais com as constituições de empresas, entre 2011 e 2021 foram criadas 98 novas empresas.

O concelho de Vagos passou das 596 empresas registadas em 2011 para 694 empresas em 2021.

No mesmo período, foram criados 1.998 novos empregos, sendo de 5.754 o número de trabalhadores em 2021.

Em relação ao volume de negócios, ao longo de uma década registou um crescimento na ordem dos 465 milhões de euros, passado de 333 milhões de euros de faturação em 2011 para 798 milhões de euros em 2021.

Também o volume das exportações registou um crescimento de 250 milhões de euros ao longo de dez anos, cifrando-se nos quase 327 milhões de euros em 2021.

Em 2011 contabilizavam-se 90 empresas exportadoras, passando a 136 em 2021.

"Os principais indicadores apresentados indicam que, no geral, o tecido empresarial local encontra-se em franco crescimento, em especial no que concerne ao número de empresas constituídas, volume de negócios e volume de exportação".

O balanço realizado pelo Núcleo de Desenvolvimento Económico da Câmara Municipal de Vagos incluiu todas as empresas com atividade comercial, com sede no município de Vagos, excluindo a banca e os seguros.

O concelho de Vagos, no distrito de Aveiro, tem perto de 23 mil habitantes, segundo dados dos Censos 2021.

Figura entre os cinco concelhos do distrito de Aveiro que registaram um crescimento da população face a 2011.