Tecnologia global. UE aposta em dados industriais para recuperar atraso

Bruxelas quer recuperar o terreno perdido e impedir que as suas empresas confiem nos dados de rivais norte-americanos e asiáticos. Com isto, espera-se que a exploração de dados industriais mantidos por empresas como a Siemens e a Alsto coloquem a Europa a acompanhar os pesos pesados da tecnologia.



"Criaremos um mercado único de dados na UE e queremos desencadear investimentos de quatro a seis mil milhões de euros em espaços de dados e infraestruturas da Europa", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



À semelhança do mercado único europeu de dados, a Comissão vai optar pela criação de mercados de dados mais pequenos, centrados nas principais indústrias.

Após ficar para trás na onda de inovações tecnológicas,. Com isto, espera-se que a exploração de dados industriais mantidos por empresas como a Siemens e a Alsto coloquem a Europa a acompanhar os pesos pesados da tecnologia., afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.À semelhança do mercado único europeu de dados, a Comissão vai optar pela criação de mercados de dados mais pequenos, centrados nas principais indústrias. O plano irá conter medidas de alguns países da UE para que se consiga inserir impostos digitais nas principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos.



Além destas regras, Bruxelas incluiu outros elementos nas propostas, cuja sua concretização é mais complicada. Exemplo disso é o uso transfronteiriço de dados, a interoperabilidade (capacidade de um sistema se comunicar de forma transparente) e padrões de dados para manufatura, a mudança climática, a indústria automobilística, a saúde, serviços financeiros, a agricultura e a energia.



A Comissão Europeia, em resposta a diversas reclamações sobre o poder exercido por grandes plataformas, está a pôr em cima da mesa outras possibilidades. Nomeadamente a introdução de regras que impeçam essas empresas de estabelecerem condições de acesso e uso de dados ou de se beneficiarem de maneira desproporcional.



Foi também apresentado um documento de discussão sobre inteligência artificial. O pretendido é estabelecer uma estrutura para gerir a utilização de uma tecnologia usada por um número crescente de empresas, com as regras aplicáveis a setores de alto risco.



Até ao final do ano, vão ser expostas regras mais dispendiosas conhecidas como a lei de serviços digitais. Estas podem levar a que os gigantes da tecnologia assumam maiores responsabilidades pelas suas ações e conteúdos presentes nas plataformas. Além destas regras, Bruxelas incluiu outros elementos nas propostas, cuja sua concretização é mais complicada. Exemplo disso é o uso transfronteiriço de dados, a interoperabilidade (capacidade de um sistema se comunicar de forma transparente) e padrões de dados para manufatura, a mudança climática, a indústria automobilística, a saúde, serviços financeiros, a agricultura e a energia.A Comissão Europeia, em resposta a diversas reclamações sobre o poder exercido por grandes plataformas, está a pôr em cima da mesa outras possibilidades.Até ao final do ano, vão ser expostas regras mais dispendiosas conhecidas como a lei de serviços digitais. Estas podem levar a que os gigantes da tecnologia assumam maiores responsabilidades pelas suas ações e conteúdos presentes nas plataformas.