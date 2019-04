Tecnologia portuguesa na criação de primeiro banco exclusivamente móvel nos EUA

Lusa02 Abr, 2019, 13:10 | Economia

O acordo entre as duas empresas, que é anunciado hoje, prevê a utilização do motor de risco concebido pela Feedzai com base em inteligência artificial no processo de expansão da Varo Money, neste caso através do `mobile banking`, cujas operações são realizadas apenas através de uma aplicação instalada no `smartphone`.

O cofundador e diretor executivo da Feedzai, Nuno Sebastião, caracteriza a Varo como "líder na transformação da banca digital" e afirma que as duas empresas têm abordagens similares no que respeita a tecnologias que fornecem "o que será melhor para os clientes".

A Varo Money, que foi fundada em 2015 com a "missão social" de "baixar o custo" das ferramentas financeiras, aguarda a autorização final do gabinete regulador da banca, Office of the Comptroller of the Currency, para se tornar num banco de alcance nacional nos Estados Unidos.

A parceria tecnológica com a Feedzai acontece num momento em que está a construir a sua infraestrutura para ter "mais desempenho" que os bancos tradicionais, segundo a empresa, ao mesmo tempo que promete aos clientes finais uma plataforma bancária "inteligente" e exclusivamente via aplicação móvel.

A ideia é que seja possível assegurar o mercado e o regulador de que a infraestrutura utilizada para permitir a utilização e abertura de contas tem uma componente antifraude e antirisco.

"A segurança e experiência dos clientes é uma prioridade de topo na Varo", assegurou o diretor executivo da empresa, Colin Walsh.

O supervisor deu autorização preliminar ao pedido para a criação da Varo Bank em setembro de 2018, algo que Colin Walsh considerou ser um "momento histórico" no setor financeiro.

Entre os produtos promovidos pela Varo estão a abertura de contas sem custos de manutenção mensais e sem cobrança de transações no estrangeiro.

A tecnologia da Feedzai será usada com base numa implementação na nuvem.

A empresa liderada por Nuno Sebastião tinha também anunciado, em dezembro de 2018, a assinatura de um contrato com o banco Citi para fornecer a sua tecnologia de monitorização de risco baseada em inteligência artificial.