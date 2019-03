Tecnologias poluentes e em mercado serão prioritárias na venda de ativos, diz Mexia

Lusa12 Mar, 2019, 19:52 | Economia

No plano estratégico da EDP 2019-22, apresentado hoje aos investidores e analistas em Londres, a elétrica refere a intenção de encaixar mais de 2.000 milhões de euros com a venda de negócios não estratégicos para o grupo nos próximos 18 meses, identificando sobretudo ativos em mercado e centrais térmicas em Portugal e Espanha.

"Dentro das vendas de 2.000 milhões de euros, vai ser um `mix` provavelmente. A nossa prioridade é que reduza a exposição a mercado, mas tem que ter alguma dimensão porque é um contributo para reduzir a dívida, mas poderá não ser só térmica", afirmou António Mexia, em conferência de imprensa, em Londres.

Adiantando que o `mix` de tecnologias e de ativos será definido até ao final do ano, o presidente da EDP referiu que a alienação de ativos pretende "começar pela redução de tecnologias mais poluentes" e que a elétrica não fez "ainda o Tratado de Tordesilhas entre ativos [a alienar] em Portugal e em Espanha".

"Estamos a redimensionar a companhia com reequilíbrio dos ativos para desenvolver projetos na área das renováveis -- água, sol e vento", acrescentou.

Em relação à rotação de ativos, que deverá render cerca de 4.000 milhões de euros nos próximos quatro anos, Mexia adiantou que a estratégia será mais arrojada do que nos últimos anos, uma vez que a empresa passará da venda "só de posições minoritárias para vendas de participações maioritárias, o que reduz o risco, permite acelerar o crescimento, fazer mais projetos ao mesmo tempo".

Desde 2012, a empresa encaixou 3.100 milhões de euros com esta estratégia, o que o gestor considerou ser "um bom indicador".

O administrador da EDP João Manso Neto explicou que "um dos objetivos, se possível, é manter ligação industrial [ao projeto a alienar], isto é, fazer operação e manutenção", referindo que alguns investidores exigem uma posição minoritária para manter essa ligação, considerando que "20% é um valor razoável, uma boa base".

"Mas estamos dispostos a vender tudo se o preço for bom ou se conseguirmos manter a operação e manutenção. O objetivo é permitir um crescimento acelerado", acrescentou.

Na conferência de imprensa, questionado sobre um desinvestimento em Portugal, António Mexia disse que o mercado português tem hoje muitas oportunidades, referindo que são necessários "23 mil milhões de euros em Portugal para a transição energética".

"Nós sempre fomos muito comprometidos com o investimento em Portugal. Muitos biliões depois, o final de 2017, início de 2018, foi muito difícil com a introdução de medidas com que nunca concordámos. A questão da estabilidade das regras é fundamental", ironizou.

Depois da remodelação governamental em outubro, a EDP aproveitou o desbloqueamento do processo para o sobreequipamento de parques eólicos, que o atual executivo implementou, para avançar com quatro pedidos, num total de 14 MW (megawatts), adiantou Manso Neto, acrescentando que a empresa está interessada nos leilões de potência solar que o atual ministro da Transição Energética, Matos Fernandes, anunciou.

Na apresentação aos analistas, António Mexia referiu que "a EDP está numa boa posição para capitalizar a transição energética", referindo a meta de ter 90% de produção renovável em 2030, valor que compara com 66% em 2018.

A EDP anunciou hoje que pretende investir 2.900 milhões de euros por ano até 2022, o que representa um reforço de cerca de 60% face ao plano de investimento anterior.

De acordo com o plano estratégico enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa refere que 5% do investimento previsto para os próximos quatros anos será em energias renováveis.

Os Estados Unidos serão o principal destino do investimento (40%), seguido pela Europa (35%) e Brasil (25%).