Teixeira dos Santos assegura que não havia suspeitas sobre movimentos da Sonangol

O presidente do Eurobic assegura que movimentos deste tipo não tinham de ser comunicados ao Banco de Portugal e que a instituição nunca teve quaisquer suspeitas sobre transferência da Sonangol.



Para Teixeira dos Santos, apesar do escândalo do "Luanda Leaks", não vê a sua imagem "saia chamuscada". O que foi posto em causa foi a imagem do Eurobic e a sua reputação, esclarece.



O presidente do Eurobic garante ainda que o banco fez tudo o que tinha de fazer.