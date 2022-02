Teixeira dos Santos vê maioria absoluta do PS como "janela de oportunidade" para avançar com reformas

É o momento certo, refere o antigo ministro do Governo de José Sócrates.





Teixeira dos Santos considera que este contexto político de maioria parlamentar permite fazer mudanças estruturais no país.







Declarações de Teixeira dos Santos em entrevista à Antena 1. O antigo ministro das Finanças publicou, por estes dias, o livro intitulado "Mudam-se os Tempos, Mantêm-se os Desafios". Um trabalho em que o economista propõe um olhar objetivo sobre o passado da economia, mas com os olhos postos no futuro do país.