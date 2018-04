Teixeira Duarte avança com plano de alienação de ativos no valor de 500 milhões de euros

Lusa25 Abr, 2018, 19:26 | Economia

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Teixeira Duarte informou que "encetou um processo com o Banco Comercial Português, S.A., a Caixa Geral de Depósitos, S.A. e o Novo Banco, S.A. em ordem a acordar os termos em que o Grupo Teixeira Duarte vai proceder à redução do seu ativo e do seu passivo".

O processo culminou na assinatura, na terça-feira, de um "Acordo Quadro relativo à Dívida do Grupo Teixeira Duarte" com os três referidos bancos que, no essencial, "prevê uma redução significativa do passivo bancário alinhada com um programa de alienação de ativos no valor de cerca de 500.000 milhares de euros, bem como o aumento da maturidade dos financiamentos e a otimização do custo de financiamento".

Na mesma nota ao mercado, o grupo considera "ser muito relevante todo este processo, porquanto permite programar, nomeadamente, a velocidade de redução do endividamento bancário do Grupo, salvaguardando dessa forma níveis adequados de liquidez".

No passado dia 12, a Teixeira Duarte anunciou que quer vender 90% da empresa que gere o edifício do Hospital de Cascais, a TDHOPS, por cerca de 19,4 milhões de euros, medida que aguarda autorização do Estado.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo informou então ter celebrado, em 09 de abril, um contrato com subsidiárias de um fundo de investimento gerido pela sociedade gestora `3i Investments plc` para alienação de 90% do capital social da TDHOSP - Gestão de Edifício Hospitalar.