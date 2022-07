Teixeira Duarte passa de prejuízo a lucro de 3,6 ME no 1.º semestre

A construtora Teixeira Duarte totalizou 3,6 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, valor que compara com um prejuízo de aproximadamente 18,6 milhões de euros apurado em igual período do ano anterior, foi hoje comunicado ao mercado.