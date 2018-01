Temer diz que o Brasil está de volta e convida investidores internacionais

Lusa24 Jan, 2018, 12:34 | Economia

Num discurso de quase 15 minutos feitos na reunião deste ano do Fórum Económico Mundial, que decorre esta semana em Davos, na Suíça, o presidente brasileiro elencou as reformas e passou uma imagem moderna e atrativa do país, lembrando que a maior economia da América Latina já superou a recessão e está no caminho do crescimento.

"O Brasil saiu mais forte da crise e regressou ao caminho do desenvolvimento. O Brasil está de volta e convidamos todos a fazerem parte deste momento da nossa história. Invistam no Brasil, não se arrependerão", assegurou o chefe de Estado.

Na intervenção, Temer disse que não há alternativas às reformas e que a redução da burocracia para facilitar as importações e as exportações é um processo que está em curso.

O Presidente salientou que o âmbito das reformas em curso é o maior de que há memória no país e que, também por isso, a inflação e as taxas de juro estão a descer, o que oferece um "enorme conjunto de oportunidades de investimento".