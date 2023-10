O presidente da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina, Manuel Lopes, diz que muitas lojas de roupa estão a enfrentam dificuldades para suportar as despesas, devido à falta de dinheiro a entrar em caixa.

O tempo quente está a afetar as vendas da coleção outono-inverno, como referiu o presidente da Associação dos Comerciantes do Porto, Joel Azevedo. Mas as queixas dos comerciantes do Porto também se estendem a Lisboa.