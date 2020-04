Tensão à volta da produção de petróleo faz subir o preço na Ásia

O preço do petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado norte-americano, para entrega em junho, subiu 4,61%, para 17,26 dólares (16,02 euros), durante as primeiras transações do dia nos mercados asiáticos.



O preço do barril de Brent, uma referência no mercado internacional, subiu 3%, para 21,97 dólares (20,39 euros).



A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus parceiros concordaram em abril reduzir a produção em cerca de dez milhões de barris por dia a partir de maio, algo que já começou a ser praticado pelos países produtores, de acordo com o banco ANZ.



"O Kuwait disse que já tinha começado a cortar a produção antes de 1 de maio. A Argélia também informou a OPEP do desejo de cortar a produção imediatamente", afirmou o banco em comunicado.



As tensões no Golfo também ajudaram a elevar os preços. O barril norte-americano já começara a recuperar significativamente na quarta-feira, depois de uma publicação na rede social Twitter do presidente dos Estados Unidos, na qual Donald Trump disse ter dado ordens para se "destruir" qualquer barco iraniano que se aproximasse perigosamente de navios que os EUA têm no Golfo.



Já na quinta-feira, o chefe da Guarda Revolucionária iraniana, o exército ideológico da República Islâmica do Irão, alimentou a guerra de palavras com Washington, prometendo uma "resposta decisiva" aos Estados Unidos se as ameaças de Trump se concretizassem.



Apesar da subida, os preços do petróleo permanecem nos seus níveis mais baixos em anos, uma vez que a procura está a ser seriamente afetada pela queda na atividade económica causada pelas restrições em vigor para se combater a pandemia da covid-19.