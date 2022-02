Tensão Rússia-Ucrânia terá impacto na economia

O preço do gás e da eletricidade em Portugal deverá subir. O Governo admitiu um efeito de contágio à subida dos preços do petróleo e do gás natural, nos mercados internacionais. Os analistas avisaram que as tensões entre a Rússia e a Ucrânia podem gerar uma crise energética na Europa.