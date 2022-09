Termas do Centro apresentam plataforma digital de monitorização da atividade termal

Intitulada `Termas Observer`, esta plataforma digital vai ser apresentada publicamente na quinta-feira, pelas 16:30, de forma totalmente remota.

De acordo com o coordenador do PROVERE Termas Centro, Adriano Barreto Ramos, a disponibilização do Termas Observer aos consorciados da rede é "mais um passo estratégico na transição digital do setor termal".

"Esta plataforma será um suporte assertivo na tomada de decisão, irá recolher dados primários e secundários da atividade termal e turística da nossa área de influência e permitirá gerar informação estatística de qualidade", destacou, em declarações à agência Lusa.

O `Termas Observer` -- que vai funcionar numa plataforma digital, através do `site` https://www.termasobserver.pt - assegura o processo de recolha da informação junto de cada estância termal, "agregando diversas variáveis de índole física e financeira, que estarão na base na apresentação dos referidos indicadores."

Os consorciados da rede Termas Centro terão acesso a informações detalhadas e exclusivas através de um `login`, enquanto alguns dos indicadores serão de acesso público, de forma mensal, como, por exemplo, o número de clientes nacionais ou estrangeiros, o tipo de procura - se terapêutica ou de bem-estar - ou ainda o volume de negócios gerado.

A Rede Termas Centro é um projeto que visa promover 20 estâncias termais da região Centro e é cofinanciada pelos programas operacionais Centro 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE (Programas de Valorização Económica de Recursos Endógenos).

Integram a rede Termas do Centro um total de 20 estâncias termais: Termas de Alcafache, Termas de Almeida - Fonte Santa, Termas de Águas - Penamacor, Termas do Bicanho, Caldas da Felgueira, Caldas da Rainha, Termas do Carvalhal, Termas da Curia, Termas do Cró, Termas da Ladeira de Envendos, Termas de Longroiva, Termas de Luso, Termas de Manteigas, Termas de Monfortinho, Termas da Piedade, Termas de Sangemil, Termas de São Pedro do Sul, Termas de Unhais da Serra, Termas de Vale da Mó e Termas do Vimeiro.