Terminal de GNL de Sines alcançou máximos históricos em 2019

Segundo a REN, em termos de operações de receção de navios, foram rececionados 67 navios -- dos quais 65 descargas e dois arrefecimentos --, o que corresponde a um aumento de 49% face ao anterior máximo de 45 navios obtido em 2018.

Relativamente ao número de cargas de cisternas, o novo máximo é de 6.621, um incremento de 9% face ao anterior máximo de 6.072 cargas, obtido em 2018, sendo praticamente três quartos para Unidades Autónomas de Gás Natural do continente e o restante para a ilha da Madeira.

De acordo com empresa liderada por Rodrigo Costa, foi também obtido um novo máximo de GNL regaseificado para a rede nacional de transporte de gás natural, que é agora de 61,63 Gigawatt-hora (GWh), correspondente a 90,4% do gás natural consumido em Portugal.

Este valor representa uma subida de 48% face ao anterior máximo de 41,51 GWh, de 2018, acrescenta.

O atual nível de utilização do Terminal de GNL de Sines reforça a sua importância no contexto do Sistema Nacional de Gás Natural e confirma a estratégia de expansão da REN para esta infraestrutura ao longo dos últimos anos, refere.