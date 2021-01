Tesla anuncia lucros de 596 ME em 2020

A fabricante de automóveis tinha apresentado prejuízos de 862 milhões de dólares (712 milhões de euros) em 2019.

A empresa informou também que teve uma produção recorde de 509.737 veículos em 2020, dos quais 179.757 foram fabricados no último trimestre do ano. A empresa entregou um total de 499.647 viaturas em 2020.

"No ano passado, entregámos quase tantos veículos como produzimos em toda a nossa história. Um ritmo de crescimento incrível", salientou o diretor executivo da Tesla, Elon Musk, durante uma videoconferência com analistas e representantes dos `media`.

Musk anunciou igualmente o lançamento de uma nova versão do sedan Modelo S, chamado Plaid, que segundo o empresário, será o carro de rua com maior capacidade de aceleração da história, uma vez que poderá ir dos 0 aos 100 quilómetros por hora em menos de dois segundos.

Musk acrescentou que o Modelo S Plaid, que deverá ser lançado em fevereiro, será "melhor em muitas outras formas" ao atual Modelo S, terá três motores, e custará 119.990 dólares (cerca de 99 mil euros).

A Tesla lançará também uma versão atualizada do Modelo S, que custará 79.990 dólares (cerca de 66 mil euros).

Segundo a empresa, as novas versões do Modelo S e do Modelo X terão novos módulos de bateria, novas unidades de bateria e motor, novos interiores e exteriores "e outras melhorias". Para produzir as novas versões, a fábrica de montagem em Fremont, nos Estados Unidos, foi renovada ao longo das últimas semanas.

Em conclusão, o patrão da Tesla notou que "2021 será ainda mais emocionante" para a empresa e não tem planos para deixar, por enquanto, a liderança do fabricante de veículos elétricos de luxo, embora tenha reconhecido que a posição é muito exigente.

A Tesla teve receitas em 2020 de 31.536 mil milhões de dólares (26 mil milhões de euros), mais 28% do que no ano anterior. A margem de exploração da empresa foi de 6,3%.

No quarto trimestre de 2020, a empresa contabilizou um aumento de 46% nas receitas, em relação ao mesmo período de 2019.

Para os próximos anos, a empresa espera aumentar as entregas de veículos a uma taxa de crescimento de 50% por ano, embora tenha observado que em 2021 este valor será mais elevado.