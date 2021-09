Testes a trabalhadores não vacinados. Decisão deve ser da medicina do trabalho

As Confederações do Turismo e do Comércio e Serviços também concordam que deve existir testagem para os trabalhadores que não estão vacinados e que não podem ser as empresas a suportar os custos. A CGTP defende que deverá ser a medicina do trabalho de cada empresa a decidir o que deve ser feito em cada local.