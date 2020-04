Testes em lares da região Centro feitos por universidades e empresa

"A Universidade de Aveiro começou hoje a fazer testes, a Universidade de Coimbra vai começar muito brevemente e na Universidade da Beira Interior (Covilhã) e no Politécnico de Castelo Branco também há essa intenção", referiu João Paulo Rebelo, no final da primeira reunião da Coordenação Regional do Centro do Estado de Emergência.

No distrito de Viseu, a ALS Life Sciences - que, no final de março começou a realizar testes laboratoriais para deteção do novo coronavírus, no âmbito de uma parceria com o Centro Hospitalar Tondela Viseu - vai reforçar a sua capacidade de resposta.

"É possível que, muito rapidamente, haja disponibilidade para, em vez de 100 testes diários, estar a fazer 300", avançou o secretário de Estado.

Na reunião de hoje, participaram representantes de vários organismos da Região Centro, como a Administração Regional de Saúde, Centros Distritais de Segurança Social e forças de segurança, alguns dos quais por videoconferência.

João Paulo Rebelo considerou que "as dores de cabeça da Região Centro não serão muito distintas das dores de cabeça das restantes regiões do país".

"Estão a ser feitos testes e estão a chegar os equipamentos de proteção individual, mas foram sinalizadas necessidades por vários dos intervenientes", contou.

Segundo o secretário de Estado, "o espírito foi de grande cooperação entre todos e foi saudada a possibilidade de agora poder haver uma maior articulação e coordenação das diferentes respostas do Estado".

Na segunda-feira, o primeiro-ministro designou cinco dos seus secretários de Estado para a coordenação da execução aos níveis local e regional das medidas de combate à pandemia da covid-19 no âmbito da declaração de estado de emergência.

Foram designados por António Costa os secretários de Estado Eduardo Pinheiro (da Mobilidade) para a região Norte, João Paulo Rebelo (Juventude e Desporto) para a região Centro, Duarte Cordeiro (Assuntos Parlamentares) para Lisboa e Vale do Tejo, Jorge Seguro Sanches (Adjunto e da Defesa Nacional) para o Alentejo e José Apolinário (Pescas) para o Algarve.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 409 mortes, mais 29 do que na véspera (+7,6%), e 13.956 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 815 em relação a quarta-feira (+6,2%).

Dos infetados, 1.173 estão internados, 241 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 205 doentes que já recuperaram.